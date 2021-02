Primo weekend in zona gialla | rischio assembramenti | multe fino a 1 000 euro Cosa si può fare

Agenzia_Ansa : 'Via libera allo sci dal 15 febbraio ma solo in zona gialla'. Primo weekend 'giallo', scattano le misure contro gli… - Agenzia_Ansa : Primo weekend 'giallo', scattano misure anti folla #ANSA - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Primo weekend 'giallo', scattano misure anti folla - infoitinterno : Covid, in molte regioni primo weekend in zona gialla: ecco cosa si potrà fare. LE REGOLE - infoitinterno : Primo weekend giallo: più controlli e misure anti-movida -

Ultime Notizie dalla rete : Primo weekend

Conto alla rovescia per ildell' Italia in giallo con le grandi città che varano piani sicurezza ad hoc per evitare che si ripetano le scene che hanno invaso social network e quotidiani appena una settimana fa, ...via alcon il rischio di nuovi . Le città corrono ai ripari per evitare che il numero dei possa ...con maggiore attenzione alle aree in cui si sono registrati affollamenti lo scorso fine. ...Benvenuti a Collesalvetti, dove si vogliono schedare le coppie gay Volete vomitare? Sì? Bene: vi aiuto io. La notizia l’ha scoperta Nicola Fratoianni e rilanciata TPI. A Collesalvetti, in provincia di ...Il primo weekend dell'Italia in "giallo" è ormai alle porte. Le città varano piani sicurezza ad hoc per evitare le scene che hanno... Scopri di più ...