Pradè: “Su Vlahovic massima fiducia. Può diventare un giocatore importante” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato di Vlahovic a pochi minuti della gara con l’Inter. Queste le sue parole: “Vlahovic? Gli abbiamo dato massima fiducia, Prandelli gli ha dato la maglia e questo ad un ragazzo giovane dà entusiasmo e voglia. Ha tutte le caratteristiche per diventare un calciatore importante. Sta facendo bene, per noi è un tesoretto importante, una pietra miliare del club”. Foto: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, il ds della Fiorentina, Daniele, ha parlato dia pochi minuti della gara con l’Inter. Queste le sue parole: “? Gli abbiamo dato, Prandelli gli ha dato la maglia e questo ad un ragazzo giovane dà entusiasmo e voglia. Ha tutte le caratteristiche perun calciatore. Sta facendo bene, per noi è un tesoretto, una pietra miliare del club”. Foto: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il punto fermo però - ha confermato Pradè - resta Dusan Vlahovic. 'Gli abbiamo dato la massima fiducia: è giovane, ha entusiasmo e ha tutte le caratteristiche per diventare importante. Prandelli...

Pradè sul nuovo acquisto Kokorin Tornando al campo, il ds dei viola parla del nuovo acquisto Kokorin: "Può esserci utile, ed ha caratteristiche diverse da Vlahovic e Kouame. Andrà un pochino...

