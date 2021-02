Parma | ufficiale l' approdo di Pellè | i numeri della sua carriera

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ora è: Grazianoè un nuovo giocatore del. Il presidente del club ducale Kyle Kruse ha pubblicato un post su Twitter per celebrare l'evento : "Siamo pronti a dare il benvenuto al ...

«Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Calciomercato Juve, è ufficiale: l'ex obiettivo in attacco ha firmato col Parma. Il ...1 Graziano Pellè, svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng, è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma : la punta torna in Italia dopo 9 anni. Il centravanti è stato annunciato dal presidente deg ...