Pallanuoto femminile | Eurolega 2021 | CN Matarò-CSS Verona 15-3 Le iberiche travolgono le scaligere

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sconfitta anche nella seconda gara dei gironi di qualificazione dell’diper il CSS: nel Gruppo B, ospitato proprio dalle, la compagine veneta ha ceduto alledel CN, formazione che ha vinto per 15-3. Una gara difficile da commentare, in quanto in pratica è scesa una sola squadra in acqua: le spagnole volano sul 5-0 a fine primo quarto, portandosi sull’8-0 a metà gara. Neppure nel terzo quarto la formazione italiana trova la via del gol, ed ilè avanti 13-0 dopo 24?. Nell’ultima frazione entra Colominas tra i pali spagnoli e Bianconi finalmente va a segno, ma subito dopo si fa parare un rigore. Sul 15-1 arrivano anche i due gol in superiorità di Zanetta, per ...

corrieredicomo : - MfsportF : Pallanuoto femminile, Eurolega 2021: i risultati della prima giornata. - fontanabuona : SporTigullio: coppa America di vela, serie B pallavolo, serie A2 pallanuoto femminile - lucainge_tweet : SporTigullio: coppa America di vela, serie B pallavolo, serie A2 pallanuoto femminile - tigullio_tweet : SporTigullio: coppa America di vela, serie B pallavolo, serie A2 pallanuoto femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

OA Sport

... salvamento,e master di proseguire le loro attività seguendo tutte le regole che il ... Nel settorebrilla su tutti il talento di Giulia Ranavolo, classe 2008 che si posiziona prima ...Si avvicina l'esordio in campionato per le "Rane rosa", la squadradidella Como Nuoto Recoaro. Inserita in un girone a 5, la formazione lariana ha fatto da spettatrice al primo turno, in cui il Rapallo ha perso in casa per 11 - 12 con la ...Sconfitta anche nella seconda gara dei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile per il CSS Verona: nel Gruppo B, ospitato proprio dalle scaligere, la compagine veneta ha ced ...Le rossazzurre hanno indirizzato il match, conquistando la prima frazione per 3-1 e la seconda per 4-1. Supremazia confermata anche nel terzo e quarto tempo, vinti dall’Ekipe Orizzonte rispettivamente ...