Omicidio Roberta Siragusa | i primi risultati dell’autopsia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dietro l‘della 17enne, ritrovata senza vita in un burrone nelle campagne di Caccamo (Palermo) il 23 gennaio scorso, si ricompone progressivamente un quadro di elementi sconcertanti. Non ultima, l’evidenza di una fine atroce emersa daiesami sul cadavere. L’autopsia avrebbe portato a galla anche un’ipotesi terribile. In carcere, con l’accusa divolontario e occultamento di cadavere, il suo fidanzato 19enne, Pietro Morreale, attualmente unico indagato per il delitto.: la terribile ipotesi dopo l’autopsia Oltre alle evidenze di una “vistosa ferita” nel cranio della 17enne, l’esame autoptico avrebbe portato a galla un ipotetico scenario agghiacciante dietro gli ultimi istanti di...

Omicidio: cosa succede quando il cadavere non c'è In molti casi di cronaca, l'assenza di un corpo ha reso la situazione complessa sia in fase di indagini che in fase processuale: si pensi ad esempio ...