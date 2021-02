Neonato muore durante il battesimo, sacerdote indagato per omicidio colposo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un Neonato di sole 6 settimane è morto dopo essere stato battezzato con rito ortodosso: il sacerdote è indagato per omicidio colposo. In queste ore una tragedia sta sconvolgendo l’intera Romania: un bimbo di appena 6 settimane è morto durante il battesimo effettuato nella chiesa di San Costantino ed Elena di Suaceva, grosso centro abitato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Undi sole 6 settimane è morto dopo essere stato battezzato con rito ortodosso: ilper. In queste ore una tragedia sta sconvolgendo l’intera Romania: un bimbo di appena 6 settimane è mortoileffettuato nella chiesa di San Costantino ed Elena di Suaceva, grosso centro abitato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

