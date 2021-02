Milan, Bennacer: «Scudetto? Siamo primi, dobbiamo pensarci» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ismael Bennacer parla dell’obiettivo Scudetto del Milan. Ecco le dichiarazioni del centrocampista rossonero verso la gara con il Crotone Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. «Scudetto? Quando sei primo devi pensare allo Scudetto, ma mancano ancora tante partite. PenSiamo solo alla prossima, ci concentriamo gara dopo gara. Non abbiamo parlato di Scudetto. Derby? Qualsiasi sia l’avversaria facciamo di tutto per vincere, ogni gara vale tre punti. Al derby ci penseremo quando sarà il momento». LE DICHIARAIONI INTEGRALI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ismaelparla dell’obiettivodel. Ecco le dichiarazioni del centrocampista rossonero verso la gara con il Crotone Ismael, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. «? Quando sei primo devi pensare allo, ma mancano ancora tante partite. Pensolo alla prossima, ci concentriamo gara dopo gara. Non abbiamo parlato di. Derby? Qualsiasi sia l’avversaria facciamo di tutto per vincere, ogni gara vale tre punti. Al derby ci penseremo quando sarà il momento». LE DICHIARAIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

