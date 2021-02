Meteo – Gelo e neve dappertutto tranne in Italia: incubo del Vortice Polare e Strat Warming sull’Europa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Freddo e neve potranno venire anche in Italia prima o poi, ed anzi, il fatto stesso che c’è questa fase di clima mite così precoce, potrebbe in teoria succedere che vi sia freddo tardivo più avanti. E’ arrivata la Primavera… Ah no, scusate, siamo a febbraio e quindi ancora nel bel mezzo dell’Inverno! Eppure non si direbbe: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) Freddo epotranno venire anche inprima o poi, ed anzi, il fatto stesso che c’è questa fase di clima mite così precoce, potrebbe in teoria succedere che vi sia freddo tardivo più avanti. E’ arrivata la Primavera… Ah no, scusate, siamo a febbraio e quindi ancora nel bel mezzo dell’Inverno! Eppure non si direbbe:

CorriereQ : Incubo Vortice Polare e Strat Warming: gelo e neve dappertutto tranne in Italia - fordeborah5 : RT @meteoredit: Ecco gli ultimi aggiornamenti #meteo: che tempo farà nei prossimi giorni? - fordeborah5 : RT @LucaLombroso: Meteo: gelo e neve in USA, pioggia e polvere del deserto in Italia - ilmeteoit : #Meteo: da metà febbraio lotta tra #Perturbazioni #Atlantiche e #Gelo #Polare - MichelaGenoves3 : RT @LucaLombroso: Meteo: gelo e neve in USA, pioggia e polvere del deserto in Italia -