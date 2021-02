Marsiglia, infortunio Milik: subito un problema per l’ex Napoli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arek Milik ha trovato il suo primo gol con la maglia del Marsiglia nella gara contro il Lens: l’ex Napoli però è alle prese con un infortunio Arek Milik ha subito lasciato il segno in Ligue1: l’attaccante polacco ha messo a segno il suo primo gol francese nella gara contro il Lens. Grandi complimenti per l’ex Napoli che ha stupito anche lo staff tecnico. subito problemi fisici però per l’ex attaccante del Napoli: secondo quanto riportato da RMC avrebbe riportato un problema alla coscia che potrebbe fargli saltare il PSG. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arekha trovato il suo primo gol con la maglia delnella gara contro il Lens:però è alle prese con unArekhalasciato il segno in Ligue1: l’attaccante polacco ha messo a segno il suo primo gol francese nella gara contro il Lens. Grandi complimenti perche ha stupito anche lo staff tecnico.problemi fisici però perattaccante del: secondo quanto riportato da RMC avrebbe riportato unalla coscia che potrebbe fargli saltare il PSG. Leggi su Calcionews24.com

