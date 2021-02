Lo schianto sulla strada e muore Luigi | 41 anni | stava tornando a casa dai figli

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Caserta, tragico incidentestatale Domitiana, nel territorio di Mondragone. Alla guida del veicoloCiaramella, 41, padre di duepiccoli. Si schianta contro un tir. Nulla da fare per il geometra chefacendo ritorno verso. Un intervento molto delicato da parte dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo di un mezzo letteralmente accartocciato. La vita del noto geometra nel nuovo cimitero di Mondragone e padre di duepiccoli si spegne per sempre all’età di 41era molto stimato e conosciuto da tutti, proprio per le sue qualità professionali. Ma nella vita privata, Ciaramella era anche un padre presente e affettuoso. Un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia ...

... muore geometra 41enne Leggi anche > Si schianta contro un albero sulla provinciale: muore noto ... Sul luogo dello schianto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco . Considerate le ...