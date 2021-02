Litiga con la fidanzata perché lei non vuole abortire: 21enne si schianta contro un’auto e uccide due bambini di 7 e 3 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver Litigato con la fidanzata perché lei non voleva abortire, è andato a schiantarsi deliberatamente con la sua auto contro quella di un’altra famiglia, dove viaggiavano Riley (7 anni) e James (3 anni), morti sul colpo. È quanto ha fatto Zachary Salazar, 21enne di DeKalb in Texas, ora detenuto nella prigione della Contea di Bowie, in attesa dell’udienza in tribunale: l’uomo deve rispondere di duplice omicidio aggravato e, se condannato, rischia la pena di morte senza possibilità di libertà condizionale. La legge del Texas prevede infatti che l’omicidio di due o più persone in un’azione criminale o l’omicidio di una persona di età inferiore ai 10 possano essere puniti con l’esecuzione capitale. Secondo quanto ricostruito, sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo averto con lalei non voleva, è andato arsi deliberatamente con la sua autoquella di un’altra famiglia, dove viaggiavano Riley (7) e James (3), morti sul colpo. È quanto ha fatto Zachary Salazar,di DeKalb in Texas, ora detenuto nella prigione della Contea di Bowie, in attesa dell’udienza in tribunale: l’uomo deve rispondere di duplice omicidio aggravato e, se condannato, rischia la pena di morte senza possibilità di libertà condizionale. La legge del Texas prevede infatti che l’omicidio di due o più persone in un’azione criminale o l’omicidio di una persona di età inferiore ai 10 possano essere puniti con l’esecuzione capitale. Secondo quanto ricostruito, sembra ...

