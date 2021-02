Le piattaforme offshore possono diventare uno strumento per proteggere l’ecosistema (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quando lo scorso dicembre una tempesta ha sradicato la piattaforma offshore Ivana D, poi ritrovata dopo un paio di settimane a 40 metri di profondità tra la costa veneta e quella emiliana, si è riacceso il dibattito sulle strutture usate per l’estrazione di idrocarburi lontano dalla terraferma. Nell’offshore italiano ci sono 138 piattaforme, stando ai dati del ministero dello Sviluppo economico, di cui la maggior parte nell’Adriatico e qualcuna nel canale di Sicilia. Gli argomenti di discussione sono principalmente due: da una parte ci sono le piattaforme che hanno esaurito i loro giacimenti, che vanno riadattate o dismesse; dall’altra c’è la prospettiva di una transizione energetica che dovrebbe rendere obsolete queste strutture grazie a un graduale affrancamento da petrolio e gas. Ma non è un discorso solo italiano: ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quando lo scorso dicembre una tempesta ha sradicato la piattaformaIvana D, poi ritrovata dopo un paio di settimane a 40 metri di profondità tra la costa veneta e quella emiliana, si è riacceso il dibattito sulle strutture usate per l’estrazione di idrocarburi lontano dalla terraferma. Nell’italiano ci sono 138, stando ai dati del ministero dello Sviluppo economico, di cui la maggior parte nell’Adriatico e qualcuna nel canale di Sicilia. Gli argomenti di discussione sono principalmente due: da una parte ci sono leche hanno esaurito i loro giacimenti, che vanno riadattate o dismesse; dall’altra c’è la prospettiva di una transizione energetica che dovrebbe rendere obsolete queste strutture grazie a un graduale affrancamento da petrolio e gas. Ma non è un discorso solo italiano: ...

Ma non è un discorso solo italiano: tutto il mondo ci sono circa 12mila piattaforme offshore, spesso sono demonizzate, viste come un pericolo per l'ambiente e uno strumento nelle mani di grandi ...

Gli impianti sono spesso demonizzati, visti come strutture pericolose per l’ambiente. Nuovi studi rivelano che possono avere un impatto positivo per la vita di molte specie marine. Ma con il rallentam ...

