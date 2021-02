La via più semplice è il governo tecnico-politico. Draghi: “Dovete fidarvi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal fisco all'immigrazione, dall'omofobia alla gestione della pandemia, il conflitto potrebbe essere continuo. Ma Draghi ricorda il mandato ricevuto dal capo dello Stato, che ha fatto un appello a tutte le forze politiche Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal fisco all'immigrazione, dall'omofobia alla gestione della pandemia, il conflitto potrebbe essere continuo. Maricorda il mandato ricevuto dal capo dello Stato, che ha fatto un appello a tutte le forze politiche

Roma - Ci sono scelte da fare e 'non intendo eluderle': 'La sintesi spetta a me, fidatevi della mia capacità di farla'. Mario Draghi risponde così ai dubbi di chi vorrebbe chiudere la sua maggioranza ...

Lecce - Ascoli 1 - 2: doppietta di Dionisi, Mancosu sbaglia un rigore nel recupero

Il difensore Christian Maggio è stato invece il più efficace nelle fila del Lecce con 6 contrasti ... Rodriguez (L); Dionisi, Sabiri, Saric, Caligara, Leali, Parigini (A) Stadio: Via Del Mare Arbitro: ...

