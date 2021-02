Inarcassa | sussidi covid 2021 | a chi spettano | durata e tutti gli importi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Buone notizie per ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti ad. A sostegno di queste categorie di lavoratori, qualora fossero stati contagiati dal-19, è stata introdotta la possibilità di richiedere uno. È possibile presentare domanda per gli eventi che si sono verificati fino il 31 dicembre 2020. Visite fiscali: la guida completa Il 29 dicembre 2020 infatti sono state approvate le deliberazioni del Comitato Nazionale dei Delegati di, decretando lo stanziamento di 100 milioni di euro al fine di fronteggiare l’impatto economico del-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i possibili beneficiari eglideidi ...

MProfessionisti : Inarcassa. I sussidi per i contagi Covid fino 31 dicembre 2020 Domande da trasmettere entro 120 giorni da certifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Inarcassa sussidi

PMI.it

In più sono previsti bonus per coloro che percepiscono la pensione d'invalidità e quella di reversibilità, e infine sono previsti iper "sospetta" Covid-19 . Dasussidio una tantum ...In aggiunta troviamo i bonus per quanti percepiscono la pensione di invalidità e quella di reversibilità, ma anche iper "sospetta" Covid. Partita Iva:, sussudio una tantum per il ..."La sicurezza sociale e lo sviluppo della professione sono da anni" all'attenzione di Inarcassa (l'Ente previdenziale degli oltre 170. © ANSA ...Fondazione Inarcassa (l'organismo attivo sui temi della professione della Cassa previdenziale degli architetti e degli ingegneri liberi professiinisti) si esprime sul Piano nazionale di ripresa e resi ...