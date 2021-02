Gregoraci e Bettarini | i “messaggi di passione” | parla un testimone

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Elisabettaè stata una delle protagoniste indiscusse di questa quasi eterna edizione del Grande Fratello Vip. Uscita a inizio dicembre per stare vicina al figlio Nathan, sia all’interno della Casa sia fuori, è stata cuore nevralgico del gossip. Le frequentazioni, i flirt, il matrimonio finito con Flavio Briatore: piano piano viene a galla qualche aspetto tenuto nell’ombra della vita privata della showgirl. Questa volta, voci di corridoio affiancate da unno di “di” tra l’ex gieffina e il calciatore Stefano, anche lui fresco di esperienza al reality. Elisabettadentro e fuori la casa Seppur la partecipazione di Stefanosia stata brevissima (di soli 3 giorni, per la ...

blogtivvu : Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci si sono amati? Le nuove prove di un cantante - occhio_notizie : Elisabetta Gregoraci e Bettarini? La testimonianza di Stefano Picchi?? #gfvip #elisabettagregoraci #bettarini - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci Stefano Bettarini. “Lui era innamorato” svela cantante - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Bettarini, spunta un testimone: 'Mi mostrò i loro messaggi di passione' -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci Bettarini

, con una decina di reality alle spalle, è stato squalificato dal Grande Fratello vip per ..., le corna a Briatore? Nuova sconvolgente testimonianza su Elisabetta e il supervipAmicizia speciale oppure passione senza freni? Dietro la conoscenza tra Stefanoe Elisabettapotrebbe esserci di più, parola di Stefano Picchi, cantautore toscano che ha rilasciato una intervista per Nuovo , svelando alcuni scottanti dettagli. Stefano ...Elisabetta Gregoraci dentro e fuori la casa. Seppur la partecipazione di Stefano Bettarini sia stata brevissima (di soli 3 giorni, per la precisione), la fugace presenza dell’ex ...Stefano Bettarini inarrestabile contro il Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini era tornato ad essere concorrente di Grande Fratello Vip a dicembre. Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini. Lunedì ...