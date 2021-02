**Governo: Draghi smina strada da veti e allarga orizzonte, mio mandato non a tempo** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il perimetro della maggioranza si allarga un tassello alla volta. Alla vigilia degli incontri decisivi con Lega e M5S, Mario Draghi incassa il via libera di Italia viva, di Forza Italia e Pd e sgombra la strada dai veti reciproci tra le forze politiche che rischiavano di bloccare l'ingranaggio. Resta il no, annunciato, di Giorgia Meloni. Ma tutti gli altri rispondono presente all'appello del Capo dello Stato. Fi dà il suo via libera al premier incaricato, con tanto di telefonata personale di Silvio Berlusconi. Il Pd non mette sul tappeto l'argomento anti-Salvini (contrarietà invece ribadita anche alle consultazioni da Leu, che pure guarda con fiducia al presidente incaricato). Il mosaico di Draghi comincia a prendere forma. In attesa che l'ultimo tornante domani porti nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il perimetro della maggioranza siun tassello alla volta. Alla vigilia degli incontri decisivi con Lega e M5S, Marioincassa il via libera di Italia viva, di Forza Italia e Pd e sgombra ladaireciproci tra le forze politiche che rischiavano di bloccare l'ingranaggio. Resta il no, annunciato, di Giorgia Meloni. Ma tutti gli altri rispondono presente all'appello del Capo dello Stato. Fi dà il suo via libera al premier incaricato, con tanto di telefonata personale di Silvio Berlusconi. Il Pd non mette sul tappeto l'argomento anti-Salvini (contrarietà invece ribadita anche alle consultazioni da Leu, che pure guarda con fiducia al presidente incaricato). Il mosaico dicomincia a prendere forma. In attesa che l'ultimo tornante domani porti nella ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - UtoTesoro : Zingaretti elenca a Draghi, dal Quirinale, una infinita serie di piaghe che il futuro governo dovrà affrontare dop… - HSkelsen : RT @silviajuve71: @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @LaStampa @MassimGiannini @La7tv Travaglio non vuole i 5s al governo Dragh… -