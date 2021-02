Gol, assist e corsa: Barella vola sempre più in alto (Di sabato 6 febbraio 2021) La palma di migliore in campo nelle partite dell'Inter ormai è puntuale come una tassa. Il volo di Nicolò Barella non conosce limiti. Anche a Firenze il centrocampista cagliaritano ha sfornato una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021) La palma di migliore in campo nelle partite dell'Inter ormai è puntuale come una tassa. Il volo di Nicolònon conosce limiti. Anche a Firenze il centrocampista cagliaritano ha sfornato una ...

Inter : ??? | VROOOOOM! Sapete chi è l'unico difensore dei top-5 campionati europei in corso ad aver preso parte ad almeno… - OptaPaolo : 10 - Achraf #Hakimi è l'unico difensore dei top-5 campionati europei in corso ad aver preso parte ad almeno 10 reti… - FBiasin : 'Deve essere più continuo': è diventato continuo. 'Deve aiutare più in fase offensiva': 10 assist. 'Se avesse anche… - Andrea126_ : @pollogrinidue 17 gol 9 assist solo numericamente ed era fondamentale in fase di costruzione. Ha segnato solo gol decisivi - _sneijder85 : RT @OptaPaolo: 8 - Nicolò #Barella ha preso parte a 8 gol in questo campionato (tre reti e cinque assist): suo record in Serie A in una sin… -