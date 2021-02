Genoa-Napoli: probabili formazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Genoa-Napoli è in programma per sabato 6 febbraio 2021. Il match avrà luogo presso lo stadio Marassi di Genova. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. Genoa-Napoli: come arrivano le squadre? Il Genoa è imbattuto da quattro partite consecutive. Tre vittorie e un pareggio per la squadra ligure rinata dopo il ritorno in panchina di Ballardini. Inoltre, il grifone ha dimostrato di aver trovato una grande solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata nelle ultime 4 di campionato. Questi risultati hanno permesso al Genoa di uscire dalla zona retrocessione, occupando attualmente il quattordicesimo posto in classifica. Nell’ultima gara di campionato, i rossoblù hanno sconfitto il Crotone in trasferta per 3-0. Uno dei meriti di Ballardini è sicuramente quello di aver ritrovato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021)è in programma per sabato 6 febbraio 2021. Il match avrà luogo presso lo stadio Marassi di Genova. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45.: come arrivano le squadre? Ilè imbattuto da quattro partite consecutive. Tre vittorie e un pareggio per la squadra ligure rinata dopo il ritorno in panchina di Ballardini. Inoltre, il grifone ha dimostrato di aver trovato una grande solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata nelle ultime 4 di campionato. Questi risultati hanno permesso aldi uscire dalla zona retrocessione, occupando attualmente il quattordicesimo posto in classifica. Nell’ultima gara di campionato, i rossoblù hanno sconfitto il Crotone in trasferta per 3-0. Uno dei meriti di Ballardini è sicuramente quello di aver ritrovato ...

