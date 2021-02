Francesco Oppini vuole Tommaso Zorzi come testimone di nozze

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Due settimane fa dopo una serata alcolicaè tornato a fare delle confessioni su. L’influencer milanese ha parlato del rapporto con l’amico ed ha tirato in ballo il suo futuro matrimonio con la compagna, Cristina: “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“. Proprio del suo matrimonio ieriha parlato a Casa Chi e ha detto che vorrebbe:”Dellene parliamo, ma non è la priorità. Tommy? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche ...