Fisco: Orfini, 'patrimoniale resta tabù, per me è strada giusta' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa la Banca d'Italia ha illustrato i pregi della #patrimoniale. Oggi il Presidente della Corte dei Conti l'ha definita auspicabile. Per molti resta un tabù. Per me è la strada giusta da percorrere. E una battaglia politica alla quale non rinunciare". Lo scrive Matteo Orfini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa la Banca d'Italia ha illustrato i pregi della #. Oggi il Presidente della Corte dei Conti l'ha definita auspicabile. Per moltiun. Per me è lada percorrere. E una battaglia politica alla quale non rinunciare". Lo scrive Matteosu twitter.

TV7Benevento : Fisco: Orfini, 'patrimoniale resta tabù, per me è strada giusta'... - 84Andreac : @orfini In effetti ce li vedo i ricchi in fila a farsi tassare in uno dei paesi che ha già la tassazione più alta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Orfini Patrimoniale: retromarcia della "sinistra" di governo

... del resto cosa potevamo attenderci da Orfini e Fratoianni? Nel frattempo Amnesty International ... E aggiungiamo l'incapacità, o meglio la volontà politica di non affrontare il problema del fisco: ...

La patrimoniale salta, ritirati gli emendamenti di Pd e Leu

Si parta tagliando gli stipendi dei politici, Orfini compreso' . Il rischio però c'è Fugato per quest'anno l'incubo di un prelievo forzoso sulle grandi ricchezze, il tema non è però destinato a ...

Fisco: Orfini, 'patrimoniale resta tabù, per me è strada giusta' - Sardiniapost.it SardiniaPost Fisco: Orfini, 'patrimoniale resta tabù, per me è strada giusta'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa la Banca d'Italia ha illustrato i pregi della #patrimoniale. Oggi il Presidente della Corte dei Conti l'ha definita auspicabile. Per molti resta un tab ...

... del resto cosa potevamo attenderci dae Fratoianni? Nel frattempo Amnesty International ... E aggiungiamo l'incapacità, o meglio la volontà politica di non affrontare il problema del: ...Si parta tagliando gli stipendi dei politici,compreso' . Il rischio però c'è Fugato per quest'anno l'incubo di un prelievo forzoso sulle grandi ricchezze, il tema non è però destinato a ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa la Banca d'Italia ha illustrato i pregi della #patrimoniale. Oggi il Presidente della Corte dei Conti l'ha definita auspicabile. Per molti resta un tab ...