Fiorentina-Inter | le scelte ufficiali | out Ribery e Lautaro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutto pronto al Franchi per l’anticipo di campionato traed: Prandelli e Conte hanno scelto le formazioni Gara potenzialmente difficile per l’di Antonio Conte che affronta ladi Cesare Prandelli nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Per la, scelta a sorpresa per Prandelli per sostituire l’infortunato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - acffiorentina : ??Stadio Franchi Aspettando Fiorentina ?? Inter ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FiorentinaInter #FIOvINT - ReyJMilanista : RT @Stetobald: La formazione di stasera della Fiorentina è raccapricciante, mai vista una squadra più sculata dell'Inter Pensavo avrebbero… - GurzoBahri : RT @Stetobald: La formazione di stasera della Fiorentina è raccapricciante, mai vista una squadra più sculata dell'Inter Pensavo avrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di, anticipo della ventunesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 al Franchi:(3 - 5 - 2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja ...Commenta per primo(3 - 5 - 2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All. Prandelli(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De ...Ecco dunque le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A.Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, primo anticipo della 21a giornata di Serie A in programma alle 20:45. Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, oltre alle assenz ...