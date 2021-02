SecolodItalia1 : “E allora i cretini?” Gioventù Nazionale racconta la verità sulle foibe su Radio University - Lapomacho : @davide_garin @effe1312 Ah beh, se ci sei tu che ci lavori allora siamo a posto, cretini i giornalisti a perdere te… - imissyou_182 : Per chi critica la scelta di Dayane: Basta seguire un po' i suoi discorsi... È sola! Al di fuori del gioco è sola.… - Gianni99976547 : @BertinelliLuigi @Ersiliarosa1 @fattoquotidiano Non era un offesa ma un modo di dire purtroppo votare dx con le inc… - Marco34446071 : @Agenzia_Ansa Ma allora sono cretini davvero se credono ancora alla storiella dei 209 miliardi... -

Ultime Notizie dalla rete : allora cretini

Tecnica della Scuola

Eccole ultime sentenze in tema di maltrattamento agli alunni . Indice 1 Maltrattamenti ... asini,, stupidi, ritardati mentali". Tribunale Benevento sez. uff. indagini prel., 29/05/...Ma giàsi fecero i conti senza l'oste perché poi, a iscrizioni concluse, ci si accorse che, ... non bocciare; a quelli che sembranodargli la scuola a tempo pieno; agli svogliati basta ...Chi occupa un ruolo istituzionale di rilievo ha il dovere di intervenire pubblicamente, e non di nascosto, su una vicenda che interessa tutta l’opinione pubblica ...Dal balcone di Palazzo Chigi un anno e mezzo fa Luigi Di Maio, il capo politico oggi “semplice” ministro degli Esteri di un governo allo sbando gongolava: “Abbiamo sconfitto la povertà”. Parole incaut ...