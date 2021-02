Covid | verso il via libera dal Cts alla riapertura serale dei ristoranti in zona gialla

infoitsport : Ghoulam positivo al Covid; Osimhen verso il rientro: la scelta di Gattuso - Notiziedi_it : Covid Italia, Iss: Bolzano, Umbria e Puglia a rischio alto. Varianti ovunque. Sardegna verso il giallo - LaCnews24 : Covid, in Calabria indice Rt stabile: verso la conferma della zona gialla #calabrianotizie #newscalabria - Vivodisogniebas : RT @QSanit: Monitoraggio #Covid. Rt stabile a 0,84. Sardegna verso la zona gialla. Attenzione sulla Regione Umbria #Sanità - Bt40021531 : RT @Gazzettino: Covid Italia, Iss: Bolzano, Umbria e Puglia a rischio alto. Varianti ovunque. Sardegna verso il giallo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

Agenzia ANSA

...rischi per le banche e rischi per le imprese La previsione degli esperti di Strategie Economiche per quel che riguarda l'Italia e l'approccio al- 19 è quella che vede il Paese avviatoun ...- - > Leggi Anche, via liberaLe ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Nel bollettino del ministero della Salute 13.659 contagi e 421 morti. Superata la soglia del ...Peggiora il quadro del contagio da Covid in Italia: in base alla bozza del monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute (clicca qui per scaricare il documento in ...