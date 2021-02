Covid, decisione presa: una regione torna in lockdown. Novità mascherine (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazione Covid continua a preoccupare e le autorità hanno preso la loro decisione: “Si torna in lockdown”. Un nuovo “tutti a casa” che durerà per 3 settimane. Se ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazionecontinua a preoccupare e le autorità hanno preso la loro: “Siin”. Un nuovo “tutti a casa” che durerà per 3 settimane. Se ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

adava_official : RT @AnsaValledAosta: Covid: Albergatori Vda, ok a sci è primo segnale ottimismo. 'Senza spostamento tra regioni è però decisione monca' #AN… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - La decisione è ormai presa: la stagione dello sci riprende il 15 febbraio (nelle regioni gialle).… - 29luglio1971 : RT @CorriereUmbria: Attesa per la decisione della cabina di regia sui colori delle regioni, Umbria rischia il rosso. Intanto si valutano nu… - CorriereUmbria : Attesa per la decisione della cabina di regia sui colori delle regioni, Umbria rischia il rosso. Intanto si valutan… - pinomari74 : @grisou79 No scusami, ma il caso positivo prevede l’obbligo di quarantena per tutti i contatti. Mi sembra assurda q… -