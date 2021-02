Concorso Comune di Firenze, istruttore amministrativo 16 posti: requisiti, domanda e prove (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuovo Concorso del Comune di Firenze per l’assunzione di amministrativi. Con la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale numero otto del 29 gennaio 2021 è stata avviata la selezione, per soli esami, per la copertura di 16 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo uno della legge numero 68/1999. Il trattamento economico riservato è attribuito alla posizione iniziale della categoria giuridica C. Resta aggiornato con tutti i concorsi pubblici attivi Come partecipare? Nei prossimi paragrafi vediamo i requisiti, le modalità di invio della domanda e le prove di selezione. Concorso ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuovodeldiper l’assunzione di amministrativi. Con la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale numero otto del 29 gennaio 2021 è stata avviata la selezione, per soli esami, per la copertura di 16a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo uno della legge numero 68/1999. Il trattamento economico riservato è attribuito alla posizione iniziale della categoria giuridica C. Resta aggiornato con tutti i concorsi pubblici attivi Come partecipare? Nei prossimi paragrafi vediamo i, le modalità di invio dellae ledi selezione....

CittaCastello : 1177 DOMANDE PER I 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MESSI A CONCORSO DAL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, 449 SONO… - VisitCSA : ?? Aperte le iscrizioni per la Mostra-Concorso #UovadiPasqua Artistiche a #CittàSantAngelo. Per iscrizioni e regola… - profarchitetto : #concorsi Polo di eccellenza per l'infanzia e valorizzazione dei Murazzi a Longarone - Il Comune di Longarone (BL)… - CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: #dalterritorio #carnevale #LastraaSigna Un concorso a premi, musica e iniziative in diretta streaming. Gli appuntamenti in… - FlorenceTV_ : #dalterritorio #carnevale #LastraaSigna Un concorso a premi, musica e iniziative in diretta streaming. Gli appuntam… -