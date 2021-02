Chi è Zendaya, esplosa con “Euphoria” e star del nuovo “Malcolm & Marie”? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel film in bianco e nero di Sam Levinson da oggi su Netflix, Malcolm & Marie, Zendaya interpreta Marie, compagna di Malcolm (John David Washington), un giovane regista reduce dalla proiezione di un suo film. Una serata trionfale che si conclude a casa ma in un altro modo, con una serie di litigi misti a rivelazioni e denunce crudeli. Zendaya, da eroina Disney ad Euphoria guarda le foto La nomination ai Golden Globe è sfuggita a tutt’e due gli attori, ma è ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel film in bianco e nero di Sam Levinson da oggi su Netflix,interpreta, compagna di(John David Washington), un giovane regista reduce dalla proiezione di un suo film. Una serata trionfale che si conclude a casa ma in un altro modo, con una serie di litigi misti a rivelazioni e denunce crudeli., da eroina Disney adguarda le foto La nomination ai Golden Globe è sfuggita a tutt’e due gli attori, ma è ...

sergeantbrns : RT @enfperalta: chi odia zendaya non merita diritti mi dispiace ma è così - PandArancio : RT @enfperalta: chi odia zendaya non merita diritti mi dispiace ma è così - IlPetrolier3 : RT @enfperalta: chi odia zendaya non merita diritti mi dispiace ma è così - scullyddana : RT @enfperalta: chi odia zendaya non merita diritti mi dispiace ma è così - enfperalta : chi odia zendaya non merita diritti mi dispiace ma è così -