Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro sui riscatti

Il mercato della Juventus si è chiuso senza grandi colpi in entrata e questo ha permesso a Paratici di poter iniziare a risolvere le questioni interne della rosa. Nei prossimi mesi la società ha in programma un incontro con l'entourage di Dybala per cercare di definire il rinnovo del contratto.

Oltre alla questione in sospeso riguardante l'argentino, la dirigenza bianconera dovrà cominciare a sistemare la questione riguardante i riscatti di Morata e McKennie. Le due formule d'acquisto sono molto diverse tra loro e la Juventus comincia a studiare le soluzioni più vantaggiose dal punto di vista economico.

