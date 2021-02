Britney Spears ai suoi detrattori | “datevi una calmata!”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ rimasta davvero molto sorpresanello scoprire il vespaio suscitato da un suo video postato su Instagram. Immagini divertenti di lei che balla scatenata senza pensare al telefonino che la riprende. “Ma stai bene?”, è il tenore dei messaggi. “Qualcuno non si sente imbarazzato guardando queste immagini?”. Insomma, il senso “velato” ma non troppo dei post è stato questo:balla così perché ha problemi psicologici. Invece, a guardar bene tutto il filmato, lei balla così perché è a casa sua e si sta scatenando sulle note di una canzone del suo ex fidanzato Justin Timberlake. E’ in un posto in cui si sente sicura, la sua casa, e non su un palcoscenico. La voce di chi canta le è estremamente familiare.è felice, serena. Per questo non si è messa “in posa”, ma si è ...