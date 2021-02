Bortone oggi non va in onda: raddoppia Il Paradiso Delle Signore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rai 1 cambia la sua programmazione e recupera la puntata della nota serie tv, non andata in onda ieri, questo pomeriggio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rai 1 cambia la sua programmazione e recupera la puntata della nota serie tv, non andata inieri, questo pomeriggio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fabiofabbretti : Variazioni Rai 1: #IlParadisoDelleSignore oggi raddoppia alle 14, saltano #OggièUnAltroGiorno e #LaVitaInDiretta ca… - TvCircle1 : Per recuperare la puntata non andata in onda ieri, oggi alle 14 Rai 1 trasmetterà #IlParadisoDelleSignore, a cui se… - __moonrise : Oggi salta la Bortone ?? #ilparadisodellesignore - paradisocomment : @InvisibleWomann detto fatto è su Rai 2. intendi il programma della Bortone? lo hanno fatto in altre occasioni, ogg… - astrajuma : Su oggi è un altro giorno diSerena Bortone Ascani del PD va dicendo che la crisi è stato un errore e che non vogl… -