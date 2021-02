Boris 4 è quasi realtà: ecco chi farà parte del cast (Di venerdì 5 febbraio 2021) Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare. Il progetto è ancora allo stadio embrionale. “Siamo nella fase idee”, ha detto l’autore Luca Vendruscolo, che sta lavorando alla sceneggiatura insieme all’altro autore Giacomo Ciarrapico, senza più al fianco Mattia Torre, scomparso nel 2019. “In ogni caso sarà una cosa fatta completamente in ricordo di Mattia. Se riusciremo a fare una cosa che ci darà la sensazione che Mattia da lassù non ci sputi in faccia, la realizzeremo”, ha detto qualche tempo fa durante un evento organizzato dai ragazzi del Cinema America. Ma chi formerà il cast di ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021)4 è. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare. Il progetto è ancora allo stadio embrionale. “Siamo nella fase idee”, ha detto l’autore Luca Vendruscolo, che sta lavorando alla sceneggiatura insieme all’altro autore Giacomo Ciarrapico, senza più al fianco Mattia Torre, scomparso nel 2019. “In ogni caso sarà una cosa fatta completamente in ricordo di Mattia. Se riusciremo a fare una cosa che ci darà la sensazione che Mattia da lassù non ci sputi in faccia, la realizzeremo”, ha detto qualche tempo fa durante un evento organizzato dai ragazzi del Cinema America. Ma chi formerà ildi ...

PersilQ : @borghi_claudio Viene quasi da pensare (pensiero assurdo) che Boris abbia voluto bruciare il Drago; non avendo prep… - pastoriniss : Ci siamo quasi Boris 2 - 'Un governo Montezemolo, pare' - CapitanHarlok6 : Boris Il Film - Glauco Benetti Il Cinepanettone - ZaraFrank4 : 2021 * quindi siamo nel 3000 quasi * e qualcuno non ha ancora visto Boris il mio cuore ha fatto crack in più punti - dinalalampa : Dopo quasi 11 anni dall'ultima puntata, hanno confermato la quarta stagione di Boris. CHE BELLA GIORNATA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Boris quasi Putin a lezione di democrazia dal favoloso Tony Blinken

...noto che Putin fu chiamato in servizio quando il potere russo ne ebbe abbastanza dell'esausto Boris ... Da quasi una decina d'anni, Vladimir Putin si trova di fronte lo stesso avversario, pronto a ...

Coronavirus in Italia: dati bollettino del 5 febbraio 2021

Il Ministro inglese Zahawi, che nei mesi scorsi é stato posto dal premier Boris Johnson a capo di ... LA SITUAZIONE NEL MONDO Nel mondo quasi 105 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Nelle ultime ...

Boris 4 è quasi realtà: ecco chi farà parte del cast TPI Boris 4 è quasi realtà: ecco chi farà parte del cast

Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri t ...

Covid: morti Gb scendono sotto quota mille, 11 mln i vaccini

Tornano sotto quota 1000 (915 per l'esattezza, circa 400 meno di ieri) i morti di Covid censiti nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, mentre i nuovi contagi si assestano a 20.634, ma su un record assol ...

...noto che Putin fu chiamato in servizio quando il potere russo ne ebbe abbastanza dell'esausto... Dauna decina d'anni, Vladimir Putin si trova di fronte lo stesso avversario, pronto a ...Il Ministro inglese Zahawi, che nei mesi scorsi é stato posto dal premierJohnson a capo di ... LA SITUAZIONE NEL MONDO Nel mondo105 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Nelle ultime ...Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri t ...Tornano sotto quota 1000 (915 per l'esattezza, circa 400 meno di ieri) i morti di Covid censiti nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, mentre i nuovi contagi si assestano a 20.634, ma su un record assol ...