Bologna, Antov: 'Sarò all'altezza della Serie A' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna - " Sono un difensore centrale , mi considero intelligente nelle letture tattiche. Vengo dalla Bulgaria che ha una grande tradizione calcistica e voglio dimostrare agli italiani che ci sono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)- " Sono un difensore centrale , mi considero intelligente nelle letture tattiche. Vengo dalla Bulgaria che ha una grande tradizione calcistica e voglio dimostrare agli italiani che ci sono ...

BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE! Antov è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Valentin ?? ?? - sportli26181512 : #Bologna, Antov: 'Sarò all'altezza della Serie A': Il neo difensore: 'Non potevo rifiutare l'offerta rossoblù, in I… - 1000Cuori : ?? Antov si presenta: ''Sono bravo nelle letture tattiche. Posso giocare anche nella difesa a tre'' ?? - bologna_sport : #Bologna, ecco la presentazione di Antov - TuttoBolognaWeb : Antov: 'Bologna perfetto per crescere. Voglio migliorare e conquistarmi il posto con merito' -… -