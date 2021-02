Benevento-Sampdoria | Ranieri | “La sconfitta dell’andata è ancora amara Voglio rabbia in campo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’allenatore dellaClaudioha parlato in vista della gara contro il, valida per la 21esima giornata di Serie A, in programma domenica 7 febbraio: “Domenica sarà la prima volta che affronto il, avevo 17 anni quando lo incontrai in amichevole con la Roma, quindi mi faràpiù piacere, pur sapendo che sarà una partita tosta; sono una bella sorpresa e giocano un calcio frizzante, molto veloce. Ma io guardo anche un po’ più in là:, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Genoa, queste sono le prossime nostre cinque partite che diranno di che pasta siamo fatti, se saremo meritevoli di stare dalla parte sinistra della classifica. Starà alla nostra ambizione, alla nostra abnegazione puntare a qualcosa di più. Laall’andata? ...