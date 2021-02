Barella: “Contento per la vittoria ma potevo fare meglio” (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Inter si gode il gioiellino Nicolò Barella, arrivato al terzo centro in campionato. Il giocatore, autore del primo gol a Firenze, ha parlato a Sky dopo la partita. Queste le sue parole: “Le vittorie sono tutte importanti, ma dopo una battuta d’arresto siamo stati bravi a vincere oggi. A Firenze non è mai facile giocare, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. potevo anche segnare in altre occasioni, ma va bene così. Prima mi mancavano i gol ma ora stanno arrivando. Oggi potevo fare meglio, ma quello che succede a me è grazie alla squadra che mi mette nelle migliori condizioni, e per questo li ringrazio”. Paragoni: “Intanto ringrazio Marchisio per le belle parole, magari un po’ gli somiglio anche se faceva più gol di me. Lascio giudicare voi, io cerco di fare il mio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Inter si gode il gioiellino Nicolò, arrivato al terzo centro in campionato. Il giocatore, autore del primo gol a Firenze, ha parlato a Sky dopo la partita. Queste le sue parole: “Le vittorie sono tutte importanti, ma dopo una battuta d’arresto siamo stati bravi a vincere oggi. A Firenze non è mai facile giocare, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.anche segnare in altre occasioni, ma va bene così. Prima mi mancavano i gol ma ora stanno arrivando. Oggi, ma quello che succede a me è grazie alla squadra che mi mette nelle migliori condizioni, e per questo li ringrazio”. Paragoni: “Intanto ringrazio Marchisio per le belle parole, magari un po’ gli somiglio anche se faceva più gol di me. Lascio giudicare voi, io cerco diil mio ...

demasi_domenico : RT @linea_inter: #Cattelan: “Se sono contento di vedere #Barella? Beh, in questo momento metterei Barella quasi sopra mia mamma!”. Probabi… - ferraiolia : RT @nonleggerlo: “Se sono più contento di vedere #Barella o Federico Russo? Beh, sono due amici, ma in questo momento metterei Barella quas… - linea_inter : #Cattelan: “Se sono contento di vedere #Barella? Beh, in questo momento metterei Barella quasi sopra mia mamma!”.… - nonleggerlo : “Se sono più contento di vedere #Barella o Federico Russo? Beh, sono due amici, ma in questo momento metterei Barel… - alessiocrobu : Anche se gioca con queste merde sono sempre contento di vedere Barella giocare così! -