Alessandra Tripoli rivive il parto | il suo video social emoziona tutti

(Di venerdì 5 febbraio 2021)il, la ballerina con unmostra ai momenti salienti del momento più bello della sua vita. foto facebookE’ ancora una volta protagonista suila ballerina di Ballando con le stelle negli scorsi minuti ha voluto condividere con i suoi follower uno dei momenti più belli della sua vita, ovvero ile il momento poco prima del ricovero. Lo ha fatto con due brevipubblicati su Instagram a cui ha aggiunto una piccola didascalia delle emozioni che ha provato anche a causa della lontananza del marito che non è potuto entrare in sala operatoria per il. “Devo ammetterlo,i miei buoni propositi, tutto ...

Alessandra Tripoli per la prima volta in tv con il piccolo Liam. A Storie italiane emoziona tutti. Eleonora Daniele, che è diventata madre a maggio scorso, trattiene le lacrime appena ascolta il... Alessandra Tripoli protagonista oggi a Storie Italiane insieme al nuovo arrivato della sua vita: parliamo del figlio Liam, nato dall'amore con il marito Luca Urso. La ballerina di Ballando con le stelle rivive il parto. Alessandra Tripoli in collegamento da Hong Kong a Storie Italiane, Eleonora Daniele: "E' come tornare indietro nel tempo".