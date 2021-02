Ajax, Onana squalificato dall’Uefa per doping: un anno di stop (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il portiere dell’Ajax Andre Onana è stato squalificato dall’Uefa per un anno dopo essere risultato positivo ad un test anti-doping effettuato tre mesi fa. La sanzione, come spiegato dal club olandese, è effettiva da oggi, ma l’Ajax presenterà ricorso al CAS, la Corte Arbitrale dello Sport, come ribadito da Va der Sar: “Noi rinunciamo esplicitamente a farmaci che migliorino le prestazioni”, ha detto l ‘ex portiere ora dirigente dei Lanceri. “Siamo per uno sport pulito. Aggiunge – Questa è una botta terribile, per Andre ma sicuramente anche per noi come società. Andre è un portiere di alto livello, che nel corso degli anni ha dimostrato il proprio valore ed è molto amato dai tifosi. Speravamo in una sospensione con la condizionale o in uno stop molto più ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il portiere dell’Andreè statoper undopo essere risultato positivo ad un test anti-effettuato tre mesi fa. La sanzione, come spiegato dal club olandese, è effettiva da oggi, ma l’presenterà ricorso al CAS, la Corte Arbitrale dello Sport, come ribadito da Va der Sar: “Noi rinunciamo esplicitamente a farmaci che migliorino le prestazioni”, ha detto l ‘ex portiere ora dirigente dei Lanceri. “Siamo per uno sport pulito. Aggiunge – Questa è una botta terribile, per Andre ma sicuramente anche per noi come società. Andre è un portiere di alto livello, che nel corso degli anni ha dimostrato il proprio valore ed è molto amato dai tifosi. Speravamo in una sospensione con la condizionale o in unomolto più ...

