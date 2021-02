1 minuto in Borsa 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) (TeleBorsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola BPER, con una marcata risalita del 5,65%. Migliora lo spread, scendendo a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 2,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio della Produzione industriale. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.596,75 punti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Tele) – Lamilanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola BPER, con una marcata risalita del 5,65%. Migliora lo spread, scendendo a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 2,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio della Produzione industriale. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.596,75 punti.

ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021 - DamatoRicardo : RT @gzibordi: beh... prego notare però che il mio post è uscito qualche minuto prima della notizia della convocazione di DRAGHI AL QUIR… - gzibordi : beh... prego notare però che il mio post è uscito qualche minuto prima della notizia della convocazione di DRAGH… - Emilio30529400 : RT @PauloAngelRos: #TorinoFiorentina 1-1 Belotti simula in maniera plateale sul testa contro testa con Milenkovic, Di Bello ci casca ed esp… - nanettaseivita : RT @PauloAngelRos: #TorinoFiorentina 1-1 Belotti simula in maniera plateale sul testa contro testa con Milenkovic, Di Bello ci casca ed esp… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 5 febbraio 2021

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.596,75 punti.

1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.436,5 punti. 04 - 02 - 2021 ...

1 minuto in Borsa 5 febbraio 2021 Borsa Italiana Massima attenzione quando si sottoscrive una Rc Auto online

L’istituto nazionale per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato 16 siti Internet irregolari dediti alla vendita di polizze automobilistiche ...

Adesso Biden riapre i cordoni della borsa in favore della Palestina

La nuova amministrazione sta ribaltando le politiche unilaterali di Trump: "La sospensione degli aiuti al popolo palestinese non ha prodotto progressi politici ma solo danneggiato palestinesi innocent ...

Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.596,75 punti.Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.436,5 punti. 04 - 02 - 2021 ...L’istituto nazionale per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato 16 siti Internet irregolari dediti alla vendita di polizze automobilistiche ...La nuova amministrazione sta ribaltando le politiche unilaterali di Trump: "La sospensione degli aiuti al popolo palestinese non ha prodotto progressi politici ma solo danneggiato palestinesi innocent ...