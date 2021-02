Xbox One, Xbox Series X/S e la causa legata al drifting del controller: Microsoft non andrà in tribunale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il giudice del distretto occidentale di Washington Ricardo S. Martinez ha approvato le richieste di Microsoft sulla base del fatto che i querelanti che hanno fatto partire la causa, avevano accettato l'accordo sui servizi di Microsoft, in cui si afferma che tutte le controversie devono essere risolte al di fuori dell'aula di tribunale da un giudice imparziale. La causa, intentata nell'aprile dello scorso anno, afferma che i problemi riguardanti il drifting di alcuni controller Xbox, sono legati alla loro usura prematura. Questi problemi sono stati riscontrati da un gran numero di proprietari Xbox e su vari modelli di controller. La causa sostiene che i problemi di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il giudice del distretto occidentale di Washington Ricardo S. Martinez ha approvato le richieste disulla base del fatto che i querelanti che hanno fatto partire la, avevano accettato l'accordo sui servizi di, in cui si afferma che tutte le controversie devono essere risolte al di fuori dell'aula dida un giudice imparziale. La, intentata nell'aprile dello scorso anno, afferma che i problemi riguardanti ildi alcuni, sono legati alla loro usura prematura. Questi problemi sono stati riscontrati da un gran numero di proprietarie su vari modelli di. Lasostiene che i problemi di ...

