Ultime Notizie Roma del 04-02-2021 ore 14:10 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto è un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio prendono i via oggi le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo l’ex presidente della BCE accettato con riserva l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella quadro politico resta incerto nel Movimento 5 Stelle Di Maio ribadisce il no a governi tecnici non escluso il voto sul rosso per Zingaretti draghi può portare l’Italia fuori dal incertezza nel centrodestra meloni offre l’attenzione di Fratelli d’Italia in cambio dell’Unità Salvini indica il voto come via Maestra ma non chiude Berlusconi dice Sentiremo cosa ci propone il Dream Team di Mario Draghi ruota intorno al 15-16 po’ il tempo di toto-ministri da cartabia Capua da Giovannini a Panetta ecco chi e dove potrebbe trovare posto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto è un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio prendono i via oggi le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo l’ex presidente della BCE accettato con riserva l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella quadro politico resta incerto nel Movimento 5 Stelle Di Maio ribadisce il no a governi tecnici non escluso il voto sul rosso per Zingaretti draghi può portare l’Italia fuori dal incertezza nel centrodestra meloni offre l’attenzione di Fratelli d’Italia in cambio dell’Unità Salvini indica il voto come via Maestra ma non chiude Berlusconi dice Sentiremo cosa ci propone il Dream Team di Mario Draghi ruota intorno al 15-16 po’ il tempo di toto-ministri da cartabia Capua da Giovannini a Panetta ecco chi e dove potrebbe trovare posto ...

