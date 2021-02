Travaglia-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 1 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stefano Travaglia affronta Alexander Bublik al terzo turno al Great Ocean Road Open 2021, torneo in corso di svolgimento a Melbourne. L’ascolano ha superato Sam Querrey e ora si trova di fronte il talentuoso kazako, proveniente da una lunga maratona. La contesa andrà in scena venerdì 5 febbraio, come quarto match dalle ore 01.00 sul campo 13 (dopo Hurkacz-Cuevas). La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stefanoaffronta Alexanderal terzo turno al Great Ocean Road Open, torneo in corso di svolgimento a. L’ascolano ha superato Sam Querrey e ora si trova di fronte il talentuoso kazako, proveniente da una lunga maratona. La contesa andrà in scena venerdì 5 febbraio, come quarto match dalle ore 01.00 sul campo 13 (dopo Hurkacz-Cuevas). Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace.

