Traffico Roma del 04-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverdementre Martina alla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare né sulle altre autostrade in tangenziale code tra l’uscita stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in ogni San Giovanni abbiamo incolonnamenti in via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli perintenso code sul lungotevere da Piazza della Rovere all’isola Tiberina incolonnamenti in viale Ma dalla Cristoforo Colombo a Lungotevere San Paolo in direzione del centro si tratta di un incidente ricordiamo di lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino La terra è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in ...