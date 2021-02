FinanzaeFisco : #Accertamenti, pignoramenti e pagamento #cartelle : nuovo stop fino al 28 febbraio 2021 - StudioCanu : Stop pignoramenti stipendi e pensioni fino a fine febbraio - MassimoNovi : Stop pignoramenti stipendi e pensioni fino a fine febbraio - Fiscoeasy : Cartelle sospese, si paga entro marzo Nuovo stop per i pignoramenti - pesenti_elena : RT @altalex: >> Il Decreto Legge n. 7/2021 proroga al 28 febbraio la sospensione di vari termini #WoltersKluwerItalia #Pignoramenti https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop pignoramenti

Altalex

Nuova proroga per cartelle,e adempimenti fiscali Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento Sospensione attività di notifica eNotifica atti, comunicazioni e inviti Proroga termini ...Probabile anche la proroga delloai licenziamenti fino ad aprile, ma per mettere poi mano a ... in base all'ultimo rinvio, tra pagamenti, avvisi di accertamento, liquidazione,e altri ...Il 31 gennaio 2021 è entrato in vigore il decreto legge 7/2021 (testo in calce) che differisce al 28 febbraio il termine precedentemente fissato al 31 gennaio con il decreto legge 3/2021. In particola ...Prorogato a tutto febbraio il divieto di notificare atti di accertamento e comunicazioni di irregolarità, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Nel contempo, il termine finale per trasmettere gli ...