Sport in tv oggi (giovedì 4 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova giornata di Sport da vivere su OA Sport. oggi, giovedì 4 febbraio, fari puntati sul basket: nelle prime ore del mattino tante partite da Oltreoceano nella NBA, mentre in Europa di scena l’Eurolega e nei nostri confini la sfida tra Varese e Brindisi. Nella “palla a spicchi in rosa” qualificazione europee con l’Italia protagonista contro la Danimarca. In ambito continentale, la pallavolo femminile con i club italiani che andranno a caccia del successo in Champions League. Di seguito la programmazione completa: programma Sport IN TV (4 febbraio) 01.00 BASKET (NBA): Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 01.00 BASKET (NBA): Milwaukee Bucks-Indiana Pacers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova giornata dida vivere su OA, fari puntati sul basket: nelle prime ore del mattino tante partite da Oltreoceano nella NBA, mentre in Europa di scena l’Eurolega e nei nostri confini la sfida tra Varese e Brindisi. Nella “palla a spicchi in rosa” qualificazione europee con l’Italia protagonista contro la Danimarca. In ambito continentale, la pallavolo femminile con i club italiani che andranno a caccia del successo in Champions League. Di seguito lazione completa:IN TV (4) 01.00 BASKET (NBA): Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 01.00 BASKET (NBA): Milwaukee Bucks-Indiana Pacers – Diretta tv su SkyUno (201), live ...

