Selvaggia Lucarelli contro quello che è successo a Uomini e Donne: "scena diseducativa e sbagliata" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di parlare di ciò che è accaduto nella puntata di ieri di Uomini e Donne. Il programma infatti è stato sommerso dalle critiche per avere mandato in onda una scena, a detta di molti, indecente. Tutto è iniziato quando un protagonista del parterre, Giancarlo, ha dichiarato di essere in possesso di alcuni video intimi dalla dama che stava corteggiando, Aurora. Tra i due la conoscenza non sarebbe andata a buon fine e, tra un'accusa e l'altra, l'uomo avrebbe parlato di questi video. La donna è rimasta visibilmente sconvolta, tanto da uscire in lacrime dallo studio, ma prima ha respinto le accuse ed ha chiesto di mostrare le prove, pur di dimostrare di essere in assoluta buona fede. È partita così la "ricerca" dei video in studio, con Tina che ha accompagnato ...

