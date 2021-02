Romain Grosjean confermato in IndyCar, ma niente ovali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come vi avevamo già anticipato, Romain Grosjean è un pilota IndyCar. Il francese, ex pilota Haas in F1, ha ufficializzato il suo accordo con il Dale Coyne Racing per correre nella stagione 2021. Per il pilota 34enne è previsto un programma parziale, in cui prenderà parte solo alle gare sui tracciato stradali. niente ovali, dunque, e nemmeno la 500 miglia di Indianapolis. Eppure, c’è stato un momento in cui avrebbe corso anche sui catini, ma qualcosa gli ha fatto cambiare idea. Dale Coyne vuole Grosjean in IndyCar Romain Grosjean, avrebbe corso in IndyCar anche sugli ovali? In un’intervista, infatti, Grosjean ha ammesso che la trattativa con Coyne, all’inizio, verteva sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come vi avevamo già anticipato,è un pilota. Il francese, ex pilota Haas in F1, ha ufficializzato il suo accordo con il Dale Coyne Racing per correre nella stagione 2021. Per il pilota 34enne è previsto un programma parziale, in cui prenderà parte solo alle gare sui tracciato stradali., dunque, e nemmeno la 500 miglia di Indianapolis. Eppure, c’è stato un momento in cui avrebbe corso anche sui catini, ma qualcosa gli ha fatto cambiare idea. Dale Coyne vuolein, avrebbe corso inanche sugli? In un’intervista, infatti,ha ammesso che la trattativa con Coyne, all’inizio, verteva sul ...

