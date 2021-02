Roma | piccioni infilzati con gli aghi | ‘gioco’ inquietante al Flaminio

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una stranezza davveroquella notata dai residenti del quartiere, a. Molti, in zona mercato di Via Guido Reni, sono stati “” con deglida siringa. Gli, probabilmente, sono stati sparati con una cerbottana. Forse un “gioco”, che però di divertente non ha proprio nulla. L’episodio è stato segnalato a diverse associazioni animaliste. Nel frattempo molti cittadini hanno provato ad estrarre glidai volatili, senza però riuscirci. su Il Corriere della Città.

