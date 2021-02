Perché affidare l'incarico a Draghi è un azzardo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Più ci rifletto e più mi convinco che l’incarico a Mario Draghi sia stato un azzardo. Un suo fallimento sarebbe un contraccolpo gravissimo per il Paese, inversamente proporzionale - ma di gran lunga superiore – all’entusiasmo che ha suscitato sui mercati la notizia della convocazione dell’ex presidente della BCE al Quirinale. Non si può mandare allo sbaraglio una personalità del livello e del prestigio internazionale di Draghi. E, diciamoci la verità, come può SuperMario rappattumare una maggioranza (adeguata, predefinita e stabile come il Quirinale aveva chiesto a Conte) nel Parlamento eletto nel 2018? Le consultazioni sono appena all’inizio (non è un buon segno che un governo di alto profilo parta con il solito ‘’giro di Peppe’’ dei partiti, anziché presentarsi in Parlamento con una compagine e un programma definiti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Più ci rifletto e più mi convinco che l’a Mariosia stato un. Un suo fallimento sarebbe un contraccolpo gravissimo per il Paese, inversamente proporzionale - ma di gran lunga superiore – all’entusiasmo che ha suscitato sui mercati la notizia della convocazione dell’ex presidente della BCE al Quirinale. Non si può mandare allo sbaraglio una personalità del livello e del prestigio internazionale di. E, diciamoci la verità, come può SuperMario rappattumare una maggioranza (adeguata, predefinita e stabile come il Quirinale aveva chiesto a Conte) nel Parlamento eletto nel 2018? Le consultazioni sono appena all’inizio (non è un buon segno che un governo di alto profilo parta con il solito ‘’giro di Peppe’’ dei partiti, anziché presentarsi in Parlamento con una compagine e un programma definiti ...

Più ci rifletto e più mi convinco che l'incarico a Mario Draghi sia stato un azzardo. Un suo fallimento sarebbe un contraccolpo gravissimo per il Paese, inversamente proporzionale - ma di gran lunga ...

