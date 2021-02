Patanè | totale assenza Campidoglio su autodemolitori

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Oggi in Commissione Ambiente alla Pisana abbiamo registrato ancora una volta l’dei rappresentanti del, che continuano a brillare per mancanza di rispetto e garbo istituzionale. Un atteggiamento assai grave soprattutto quando si discute di argomenti come quello degliin particolare di quelli che insistono sul Parco di Centocelle che necessitano di essere immediatamente delocalizzati dalla Giunta capitolina. Solo cosi’ potra’ essere garantita l’accessibilita’ al Parco archeologico, rendendolo pienamente fruibile”. Lo dichiara, in un comunicato Eugenio Patane’, Consigliere del Pd e componente della Commissione Ambiente e Agricoltura al Consiglio regionale del Lazio. “Sull’ormai annosa questione degli- spiega Patane’ – esiste una norma messa a disposizione dalla ...

