"Non è proprio una mer***, ma...". Con chi parla Casalino per insultare Matteo Renzi: è finita a "schiaffi" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Incredibile, ma vero. Una "chiacchierata notturna", così come la definisce Il Foglio, con Rocco Casalino. Lo stesso Foglio che Casalino lo ha a lungo messo nel mirino, criticato in modo aspro. "Non è facile interrogarlo perché è astuto", scrivono Simone Canettieri e Salvatore Merlo, che firmano il pezzo. Tanto che Casalino chiede: "Ma non è che mi state intervistando?". Sì, circa... E il portavoce di Giuseppe Conte, l'ormai ex portavoce del presidente del Consiglio, parlando di quanto accaduto, della defenestrazione, spiega: "No, non siamo dispiaciuti. Anzi io la vivo come una liberazione. Sai che significa portare la voce di un altro?". Il passaggio-cult dell'intervista è quello su Matteo Renzi. parlando di lui, quando gli ricordano che li ha fregati, lui e ... Leggi su liberoquotidiano

