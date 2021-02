Meghan Markle: arrivano in un libro scottante le accuse della sorellastra Samantha (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il ritorno di Meghan Markle a Londra guarda le foto Il libro che fa paura a Meghan Markle è appena arrivato sugli scaffali delle librerie anglo-americane. E The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 (Il Diario della principessa ambiziosa, Parte 1), firmato dalla sorellastra Samantha Markle, 56 anni, mantiene la promessa fatta all’annuncio, quella di raccontare la verità sui retroscena delle fratture causate in famiglia da Meghan prima e dopo il suo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il ritorno dia Londra guarda le foto Ilche fa paura aè appena arrivato sugli scaffali delle librerie anglo-americane. E The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 (Il Diarioprincipessa ambiziosa, Parte 1), firmato dalla, 56 anni, mantiene la promessa fatta all’annuncio, quella di raccontare la verità sui retroscena delle fratture causate in famiglia daprima e dopo il suo ...

infoitcultura : Meghan Markle e il principe Harry hanno cambiato in segreto il nome sul certificato di nascita di Archie:… - infoitcultura : Meghan Markle, il Palazzo la smentisce sul certificato di Archie - infoitcultura : Meghan Markle, la sorella pubblica un libro per difendere il padre: “La verità è più strana della finzione” - infoitcultura : Harry si sottomette alla Regina e delude Meghan Markle - Lorenzosoppa : RT @FrancescoLembo4: suits senza meghan markle non ha nessun senso -