Ladri alle scuole elementari di Cislago: rubati otto computer nuovi

Brutta sorpresa, questa mattina, alla scuola elementare "Mazzini" di Cislago: spariti ben otto computer portatili, acquistati solo due settimane fa per sostituire quelli rubati in precedenza. Un vero affare per i Ladri, che probabilmente sapevano ne avrebbero trovati altri. I malviventi, che hanno agito di notte, sono entrati sfondando la porta del locale caldaia.

Ultime Notizie dalla rete : Ladri alle The Witcher di Netflix incontra Dungeons & Dragons: ecco la classe di Geralt

Questo è un riferimento alle classi di Dungeons and Dragons e l'affermazione ha senso se si ... Inoltre i ladri non hanno molte capacità magiche, tendono a fare affidamento sul carisma o sulla ...

Ladri in azione, sparito rame per diecimila euro

RESANA - Furto di rame in azione, i ladri se la sono svignata con un bottino da migliaia di euro. L'episodio è accaduto lunedì notte in ...i Carabinieri di Castelfranco per raccogliere indizi utili alle ...

Ladri alle medie di Vanzaghello Prima Milano Ovest Ladri di merendine scoperti dalle telecamere, bloccati 2 senzatetto (FOTO)

I carabinieri della stazione di Ortigia hanno identificato i responsabili del danneggiamento di alcuni distributori automatici di generi alimentari, culminato con il furto del denaro che vi era custod ...

Ladri nei parcheggi, ennesima segnalazione a San Cesareo

Approfittano della calca per operare, scegliendo i propri obiettivi dopo un’attenta osservazione sul posto. Ennesima segnalazione di furti a San Cesareo nei parcheggi delle aree commerciali. L’accesso ...

